- Cel mai nou Hotel de Gheata de la Balea Lac se deschide de joi. Va avea, pentru inceput, 10 camere, care vor purta numele unor mari capitale europene, anunta reprezentantii ineditului obiectiv. Majoritatea celor care vin la Balea Lac sa se cazeze primii in Hotel sunt din Marea Britanie.

Potrivit organizatorilor, incepand de joi, 22 decembrie, cel mai nou Hotel de Gheata de la Balea Lac isi asteapta vizitatorii si oaspetii, anunța news.ro.

- Restaurantul de gheața este compus din doua igluuri și un bar realizate din gheața lacului Balea in cadrul complexului Hotelul de Gheața, construit manual in preajma sarbatorilor de iarna de 16 ani. Tema aleasa pentru acest an se numește „Europa", iar in aceasta perioada sunt in curs de pregatire mobilierul,…

- Celebra publicație „The Times” a inclus Hotelul de gheața de la Balea Lac pe locul opt intr-un top internațional „25 escapade magice cu zapada”. Primii turiști vor veni aici in acest an de Craciun

- Ultimii doi ani ne-au privat și de placerea de a vizita construcțiile de gheața de la Balea Lac, dar și de posibilitatea de a promova Romania cu acest concept care a atras zeci de mii de straini spre țara noastra, din 2005 pana in 2019.

- Europa va fi tema Hotelului de Gheața de la Balea Lac care se va construi in aceasta iarna la Balea Lac, anunța Agenția de presa Rador citand un comunicat de presa al organizatorilor. Dupa doi ani de pauza, la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Munții Fagaraș, se va construi din nou […]