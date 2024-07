Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele luni, romanii vor putea circula pe autostrada de la Pitesti la Constanta. Turcii de la Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS au finalizat primele doua loturi din A0 intre A2 si DN6. In premiera va fi inaugurat primul nod rutier dintre doua autostrazi in sudul Bucurestiului – A0…

- Informatia a fost confirmata chiar de directorul CNAIR, Cristian Pistol, care a transmis, printr-o postarea pe Facebook, ca incepand de miercuri, ora 18, va fi deschisa circulatia pe ultimii 10 kilometri din Lotul 1 al Autostrazii de Centura a Capitalei.

- „Maine, 31 iulie 2024, ora 18:00, deschidem circulatia pe ultimii 10 km ai lotului 1 al A0 Sud (Autostrada de Centura a Capitalei)! Se va circula, astfel, pe 33,23 km din cei 51 de km ai semiinelului sudic al A0...

- Alegeri locale 2024 Edilul Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, a transmis pe Facebook ca, dupa ce sufragiile au fost numarate din nou in doua secții de votare, a recuperat 294 de voturi, transmite Adevarul . „Secția 352 a fost numarata. Incidentul documentat. Incheiem o zi lunga și grea, dar a meritat.…

- ”Evolutie foarte buna pe santierul drumului de legatura Tureni (DEx4)! De la ultima mea vizita, in urma cu doua saptamani, Asicierea de constructori romani condusa de Dimex 2000 SRL a ajuns de la 30,2 % la 36,5% progres fizic”, a scris, miercuri, pe Facebook, Cristian Pistol. Directorul CNAIR afirma…

- „Inca un pas important pentru constructia Variantei Ocolitoare Timisoara Vest! Astazi, la termenul limita stabilit, au fost depuse cinci oferte pentru proiectarea si executia lucrarilor de constructie ale VO Timisoara Vest in lungime de aproximativ 13,90 km. Ofertele au fost depuse de catre constructori…

- Stadiul lucrarilor la tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova – Pitesti a depasit 33%, potrivit unei informari a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova . Tronsonul are o lungime de 17,7 km iar lucrarile au fost atribuite turcilor de la Ozaltin. Spre comparație, in luna martie, Ozaltin…

- Un incendiu puternic s-a produs in noaptea de Inviere intr-un apartament situat la etajul al 12-lea al unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei. O persoana a fost gasita carbonizata in balconul locuinței afectate, a transmis IGSU, citat de agenția Mediafax.Primii pompieri care au ajuns la locul intervenției…