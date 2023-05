Se deschide cel mai mare pasaj de pe Centura Capitalei

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat cand va fi deschis circulației Pasajul Olteniței. Pasajul Olteniței va fi deschis circulației incepand de sambata, 27 mai! a anunțat Sorin Grindeanu. ”Este un moment mult așteptat de toți cei care locuiesc in zona, dar și de cei care tranziteaza Centura Capitalei. Acest pasaj va fluidiza circulația și va atenua ambuteiajele rutiere in zona de sud a Bucureștiului”, a spus ministrul Transporturilor. Despre acest eveniment a vorbit și șeful CNAIR, Cristian Pistol: ”Lucrarile la #PasajulOltenița se apropie de #final ! Am verificat astazi șantierul…