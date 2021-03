Se deschide cel de al patrulea centru de vaccinare (Eveniment)

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un centru de vaccinare va deveni operațional, de la 1 martie, pentru imunizarea cu vaccinul produs de compania Pfizer/BioNTech, la nivelul județului Gorj. Este vorba despre cabinetul de vaccinare din comuna Balești, satul Ceauru, care va funcționa in sala de sport a Școlii Gimnaziale ,,Antonie…

- Municipalitatea brasoveana a achizitionat 10 autobuze electric hibrid marca Mercedes, contractul in acest sens, in valoare de 13 milioane de lei plus TVA, fiind semnat vineri, de primarul Allen Coliban si reprezentantii companiei germane, informeaza Agerpres. Primarul Brasovului a subliniat,…

- Primaria Brașov a deschis cel de al treilea centru de vaccinare, destinat exclusiv vaccinarii cu Astra-Zeneca. Unitatea funcționeaza in cartierul Tractorul, pe str. Gloriei nr. 3, la fostul punct termic. Acesta va fi folosit exclusiv pentru vaccinarea persoanelor inscrise in etapa a II-a, cu vaccinul…

- 1756 de persoane s-au programat, pe platforma online, pentru vaccinare anti-Covid, la noul centru din strada Nicolae Balcescu, in doar doua zile, anunța prefectul interimar, Adina Moiseanu, coordonatorul campaniei de vaccinare de la nivelul județului Buzau. Noul centru dedicat celor care vor fi vaccinați…

- Al doilea centru de vaccinare din Alba Iulia se va deschide din 15 februarie: Toate locurile au fost deja ocupate pentru doua saptamani Incepand de luni, 15 februarie, va operaționalizat și va incepe activitatea in cel de-al doilea centru de vaccinare din Alba Iulia, la sala de sport a Liceului Tehnologic…

- Se confirma avertismentul PSD din campanie ca un Guvern incapabil sa gestioneze pandemia nu poate fi capabil nici in gestionarea vaccinarii. „Acest Guvern struțo-camila de dreapta poarta intreaga responsabilitate a haosului vaccinarii iar seniorii noștri raman zilnic expuși riscurilor pentru ca Executivul…

- Primaria va deschide la sfarșitul saptamanii primul centru de vaccinare Covid-19. Acest centru de vaccinare va functiona la sediul Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic si Inovare (CATTIA), de pe strada Institutului (Bartolomeu) si va avea cinci cabinete. Saptamana viitoare se vor deschide si celelalte…