Stiri pe aceeasi tema

- Pe 2 decembrie va fi deschis primul departament de terapie electroconvulsivanta din Transilvania, la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, pentru patologiile psihiatrice severe. Este al doilea departament de acest tip de terapie din țara. Primul departament de terapie electroconvulsivanta…

- Acesta va funcționa in cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda, din Sibiu, fiind destinat pacienților cu patologii severe. Joi, 2 decembrie, urmeaza sa fie inaugurat primul departament de terapie electroconvulsianta din zona Transilvaniei și al doilea de acest gen din țara, dupa…

- A10 Sebeș -Turda: Șapte ani pentru 70 de kilometri. Romania deschide de Ziua Naționala prima autostrada terminata dupa Revoluție De Ziua Nationala, Romania va da in circulație prima autostrada terminata in intregime dupa Revoluție. Are doar 70 de kilometri, dar face legatura intre doua autostrazi importante,…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, la nivel national, sambata, nu exista niciun pat liber la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, fiind doar unele paturi rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-CoV-2. Sambata,…

- JUMBO va construi un magazin de 14.000 mp la Sibiu, intr-o zona aflata in proximitatea autostrazii A1. Cand se va deschide Retailerul grec de jucarii și decorațiuni Jumbo va construi un magazin la Sibiu. Hipermarketul va fi amplasat intr-o zona din apropierea autostrazii A1 Sebeș – Sibiu. Compania care…

- Mai puțin de 7% dintre profesorii din județul Argeș sunt tineri sub 30 de ani. Mai precis, 375 de cadre didactice din cele 6.058 au sub 30 de ani, adica un procent de 6.19%. La nivel național, peste 19.000 de cadre didactice cu varsta cuprinsa intre 18 și 30 de ani predau in școlile din Romania, potrivit…

- A ajuns pana in finala „X Factor” 2017 alaturi de colegii lui din trupa „Ad Libitum Voices”, dupa ani intregi de studii, de pregatire și repetiții. Vlad Morar are 25 de ani și pana acum a acumulat deja o experiența vasta ca artist. Exclusiv pentru Libertatea și-a spus povestea, cum a inceput sa iubeasca…

- Brașovul devine al 10-lea oraș pe harta Street Delivery , evenimentul de arte și arhitectura care inchide strada pentru mașini și o revendica pentru pietoni.Inițiat in 2006 de Fundația Carturești și Ordinul Arhitecților din Romania, Street Delivery este un eveniment-manifest care se desfașoara anual…