Se deschid sau nu primii kilometri de autostrada din Moldova, in 2020?

Stiri pe aceeasi tema

- Centura ocolitoare a Bacaului, ce reprezinta primii kilometri de autostrada din Moldova, prezinta probleme de mediu, iar Comisia Europeana a cerut clarificari cu privire la impactul ei asupra siturilor Natura 2000, scrie G4Media.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca in acest an si-a propus sa dea in folosinta cel putin 40 de kilometri de autostrada si maximum o suta de km. Acesta sustine ca autoritatile romane nu au datorii catre antreprenorii care au contracte pentru proiectele de infrastructura, insa lucrarile…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca in acest an si-a propus sa dea in folosinta cel putin 40 de kilometri de autostrada si maximum o suta de km. Acesta sustine ca autoritatile romane nu au datorii catre antreprenorii care au contracte pentru proiectele de infrastructura, insa lucrarile…

- Investitia la centura ocolitoare a Bacaului a inceput in martie 2019, iar constructorul a declarat ca doreste sa finalizeze lucrarea inaintea implinirii celor 30 de luni asumate prin contract.

- Investitia la centura ocolitoare a Bacaului a inceput in martie 2019, iar constructorul a declarat ca doreste sa finalizeze lucrarea inaintea implinirii celor 30 de luni asumate prin contract.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a propus marti mai multe solutii temporare de reducere a blocajelor rutiere de pe DN1 din Valea Prahovei pana la finalizarea autostrazii Comarnic – Brasov, printre care si folosirea unui drum forestier in zona Azuga. „In paralel (cu debutul constructiei sectorului…

- In realitate, insa, kilometri inaugurati la finalul lui 2020 ar putea fi mult mai putini. La finalul anului trecut, noul ministru liberal al Transporturilor, Lucian Bode, declara ca anul 2020 ar putea aduce deschideri pe nu mai putin de 75 de km de autostrada, mai exact: 18 kilometri pe lotul 2 din…

- Vești bune! Lucian Bode, Ministrul Transporturilor, a anunțat in debutul ședinței de guvern ca, incepand de luni, se deschide circulației publice și lotul 3 din autostrada Lugoj-Deva. Cu toate acestea, circulația pe autostrada se va efectua cu restricții de viteza și de tonaj. „Azi, CNAIR va da in trafic…