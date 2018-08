Se deschid pivnițele la Sălacea Totul are loc pana noaptea tarziu, se intampla intr-un cadrul feeric, aparte, la lumina torțelor. De obicei, pe o straduța asfalta, plina cu pivnițe ce dateaza de peste 200 de ani, la lumina tortelor, cei care urca și coboara de la locul de desfasurare al concertelor sunt invitati de localnici sa serveasca un pahar de vin „de-al casei”. A 22-a ediție a Zilelor Salacene are loc in perioada 3-5 august, 2018. Evenimentul este organizat de Consiliul Local Salacea și conducerea locala UDMR, primarul Horvath Belași viceprimarul Vida Attila. Bihorenii sunt invitați la Salacea in cadrul unei… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de organizator, Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane, sub egida Consiliului Judetean Hunedoara, va invita sa participati la Festivalul International DAC FEST, editia a IX-a, care va avea loc in perioada 27 – 29 iulie 2018. Festivalul isi propune o promovare durabila a patrimoniului…

- Meciul de deschidere al Campionatului Național de minifotbal, eveniment ce se disputa in aceasta perioada la Alba Iulia a fost caștigat de Raal Bistrița, ce a invins cu scorul de 2-0 (0-0), pe Beer Hunters Alba Iulia, unica reprezentanta a județului la acest turneu final. Lovitura de incepere a jocului…

- Programul zilei de 5 iunie 10:00 – Sala Oglinzilor, Mediatronic theatre, workshop de Dimitri Aryupin, blackSKYwhite, Rusia; 3h 11:00 – Foaier, Intalnirile Babel (actori, presa, invitați; deschise Post-ul VIDEO – Parada de deschidere a festivalului Babel 2018. Participa artiști din 22 de țari apare…

- Tanara de 21 de ani din Targu-Carbunesti, judetul Gorj, ucisa in 23 mai cu 50 de lovituri de cutit, in locuinta inchiriata din Bruxelles, a fost inmormantata, duminica, in cimitirul din orasul natal, in rochie de mireasa. Slujba a fost oficiata de un sobor de preoti, transmite corespondentul MEDIAFA

- E ziua lor, a eroilor. Mergem sa-i cinstim, sa le cantam, sa-i bucuram. Camasutele albe sunt pregatite de mamicile ce au copii la scoala. Azi vor fi mai frumosi pentru eroii lor. La ora unsprezece domnul invațator ii aseaza doi cate doi pe aleea din fata scolii. Trebuie sa fie ordonati, sa faca cinste…

- Joi dimineața, incepand cu ora 11.00, la Vinerea și Cugir au avut loc, in organizarea Consiliului Local, al Primariei și Casei de Cultura din Cugir, manifestari dedicate Eroilor, care au pierit pe campurile de lupta in cele doua razboaie mondiale. Evenimentul a debutat la ora 11.00, pe ritmurile Fanfarei…

- Sute de militari de la mai multe structuri ale Armatei Romane au participat in aceasta seara la cea mai mare Retragere cu Torte in cinstea eroilor. Evenimentul a avut loc in Bucuresti si a adunat sute de militari care au defilat cu torte aprinse. Parada militarilor a trecut si prin zona ARcului de Triumf,…

- Focșanenii sunt invitați sa participe la un Concert dedicat eroilor romani, organizat la Cercul Militar Focșani. Spectacolul va avea loc miercuri, de la ora 18, in sala de spectacole. Evenimentul este organizat de Cercul Militar Focșani, ACMRR filiala Vrancea, Capela Militara „Ilie…