Se deschid listele pentru vaccinare pentru toată lumea. Cum se vor face programările Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a explicat la Digi24 cum va funcționa programarea. „Lista de asteptare va fi disponibila pe platforma din data de 15 martie. Prin operationalizarea listei de asteptare, fiecare persoana va avea posibilitatea sa se programeze, sa opteze pentru un centru de vaccinare, va putea vizualiza cate persoane se afla in fata si astfel putem estima si momentul la care ar putea fi vaccinate. De ce am amanat aceasta operationalizare a listei de asteptare? Pentru ca ne-am dorit practic sa putem activa toate centrele de vaccinare, cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

