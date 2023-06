Primaria orașului Cugir anunța ca a inceput operațiunea de deontare a vechilor stalpi de iluminat stradal, iat in aceste zile se lucreaza pe strazile M. Viteazu, I.B. Deleanu, Stadionului, Victoriei din Cugir și Principala din Vinerea unde sunt dați jos toți stalpii care alcatuiau vechea rețea publica de iluminat. Sunt primele strazi care se pregatesc […] The post Se demonteaza vechii stalpi din rețeaua publica a orașului Cugir. Cinci strazi raman temporar fara iluminat public stradal first appeared on cele mai noi stiri si informatii din cugir .