Se demoleaza cladirea CED din statia CF Medgidia Est si se construieste una noua! Regionala CF Constanta a atribuit contractul unei firme din Iasi

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 85.000 de case si apartamente au fost vandute in Romania in primele sase luni din acest an, in crestere cu 3,4% fata de perioada similara din 2021, arata un raport intocmit de compania de consultanta imobiliara SVN Romania pe baza statisticilor oficiale. Timisoara a devenit astfel a doua cea mai…

- Contractul a fost atribuit asocierii dintre SC Salport Midia SRL, cu sediul social in Constanta, pe strada Varful cu Dor, si Financiar Urban SRL, care va incasa 446.160 de lei. Penitenciarul Poarta Alba a atribuit, prin procedura simplificata, contractul privind serviciile de colectare, transport, tratare…

- Contractul a fost atribuit prin procedura simplificata, fara licitatie, la data de 26 iulie 2022 Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract pentru elaborarea unui proiect tehnic pentru inchiderea depozitului de deseuri portuare. Contractul a fost atribuit…

- Potrivit licitatiapublica.ro, contractul a fost atribuit prin procedura simplificata si prevede furnizarea unui echipament de securitate pentru sistem neintegrat de securitate: subsistem de control acces, subsistem de detectie si alarmare la efractie, subsistem de televiziune cu circuit inchis, subsistem…

- Seceta a lovit Romania și sute de mii de hectare de culturi agricole sunt compromise, dar sunt și agricultori care folosesc apa potabila din rețea pentru a-și uda culturile. Se intampla la Peștișani, in Gorj, iar primarul Cosmin Pigui spune ca cei care fac asta ar trebui „bagați la pușcarie”, intr-o…

- 7.129 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 350 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii. Conform ministerului, 1.363 dintre cazurile noi din ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la…

- Atribuirea a avut loc pe 23 iunie 2022, iar rezultatul final a fost afisat pe 27 iunie Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritine" SA Constanta a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice pentru construirea retelei de iluminat exterior pe drumul intre Poarta 7 si Poarta 9 si realizarea…

- O mare parte a municipiului Constanta si 7 localitati din judet vor ramane fara apa din noaptea de 25 mai, ora 22.00, pana vineri ndash; 27 mai 2022, ora 05.00 In perioada 25 mai 2022, ora 22.00 27 mai 2022, ora 05.00, RAJA va intrerupe furnizarea apei potabile pentru inlocuirea unor conducte si vane…