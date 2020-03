Se declanșează represaliile legale pe motiv de coronavirus Au fost inregistrate pana acum cinci cazuri de persoane care nu au respectat conditiile izolarii. Incepand de duminica, autoritatile din Romania au decis interzicerea activitatilor care presupun participarea unui numar mai mare de 1.000 de persoane. Totodata, au fost adoptate criteriile care pot determina inchiderea scolilor unde apare un caz de imbolnavire de COVID-19. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat ultimele informatii privind situatia imbolnavirilor. S-a aprobat procedura si criteriile suspendarii cursurilor in scoli, in contextul aparitiei unui caz… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

