„Se decide soarta Rusiei”: Discurs al șefului Serviciului de Informații Externe din Rusia Serghei Narișkin, șeful Serviciului de Informații Externe din Rusia (SVR), a declarat in cadrul unui eveniment de la Moscova, ca Rusia „traiește acum un moment cu adevarat istoric”. „Se decide soarta Rusiei, locul ei viitor in lume”, a spus Narișkin. Discursul șefului de spionaj s-a concentrat pe importanța suveranitații. El le-a spus delegaților ca „suveranitatea este o garanție a bunastarii și demnitații cetațenilor noștri, acesta este viitorul copiilor noștri”. „In asemenea chestiuni, Rusia nu s-a retras niciodata și nu se va retrage, pentru ca altfel va inceta sa mai fie Rusia”, a mai adaugat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Narișkin, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei, spune ca decizia președintelui Vladimir Putin de a invada Ucraina s-a bazat pe o evaluare „extrem de precisa” și „realista” a situației din lume, relateaza Kommersant. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia "traieste acum un moment cu adevarat istoric", a declarat Serghei Nariskin, directorul Serviciului de al Informatii Externe al Rusiei (SVR), in cadrul unii eveniment la Moscova, citat de BBC. Oficialul rus a afirmat ca in zilele urmatoare se va decide "soarta Rusiei". "Se decide soarta Rusiei,…

- Doi sefi ai FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, au fost pusi sub arest la domiciliu, a anuntat un jurnalist rus de investigatii, specializat in anchete despre serviciile secrete si de spionaj ale Federatiei Ruse. „Putin pare sa fie extrem de nemultumit de activitatea FSB in Ucraina: el s-a…

- Doi sefi ai FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, au fost pusi sub arest la domiciliu, a anuntat un jurnalist rus de investigatii, specializat in anchete despre serviciile secrete si de spionaj ale Federatiei Ruse. „Putin pare sa fie extrem de nemultumit de activitatea FSB in Ucraina: el s-a…

- Presedintele american Joe Biden a promis ca Vladimir Putin va plati scump pe termen lung pentru invazia sa in Ucraina, chiar daca campania sa militara ar putea reporta mici victorii pe termen scurt. „Desi poate obtine mici victorii pe campul de lupta, el va plati un pret mare pe termen lung", a spus…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…

- Marea Britanie a acuzat Kremlinul ca vrea sa instaleze un lider pro-rus la conducerea Ucrainei, spunand ca serviciile de informații rusești au contactat politicieni ucraineni ca parte a planului pentru o ofensiva militara. Potrivit Londrei, unul dintre numele luate in considerare de Rusia este Evgheni…

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale “unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP. “Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie acceptabila pentru…