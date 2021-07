Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a convocat pentru vineri, 23 iulie, o ședința de indata a consiliului local (CL) pentru a discuta rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare incheiat cu Compania Romprest Service SA, cu care administrația locala se afla in conflict,…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Sectorului 1 cere din nou Prefecturii Capitalei sa declare starea de alerta in sector pentru 30 de zile, din cauza situației sanitare cauzate de necolectarea gunoiului de catre Romprest Service SA. Este a doua solicitare de acest fel facuta de Primaria condusa…

- "Eu sper ca in urmatoarele zile, o zi, doua, cel mai tarziu luni sa am un raspuns din partea tuturor institutiilor", a afirmat Alin Stoica, intr-o declaratie de presa susținuta astazi.Potrivit prefectului, o decizie finala de instituire a starii de alerta se ia in Comitetul Local pentru Situatii de…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , a acuzat”un nou șantaj de tip mafiot” din partea companiei de salubrizare Romprest, care a anunțat din nou ca nu mai ridica gunoiul din sector și ii indeamna pe bucureșteni sa sesizeze Poliția Locala daca nu li se ridica gunoiul. Prin urmare, primarul a solicitat…