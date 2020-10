Se decide soarta lui Bănicioiu. Partidele au anunțat că vor vota pentru ridicarea imunității Votul va fi secret cu bile, ceea ce necesita prezenta fizica a deputatilor. Toate partidele au anunțat ca vor vota pentru ridicarea imunitații. Se INCHID MALL-URILE? Anunț de la Guvern: Este ultima masura Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis vineri sa voteze pentru ridicarea imunitatii lui Banicioiu. S-au inregistrat 19 voturi "pentru" si 2 voturi "impotriva". Presedintele comisiei, Nicusor Halici, a declarat ca, prin votul dat, deputatii juristi au dorit sa nu impiedice cu nimic aflarea adevarului. Alegerile parlamentare in ochii lui Rafila: Ne aflam intr-o zona de pericol … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a decis marți ca deputatul Nicolae Banicioiu nu mai beneficiaza de imunitate parlamentara. In aceste condiții, este lasat practic la discreția procurorilor DNA. Conform Agerpres, plenul a decis cu 202 voturi „pentru” si 12 „impotriva”, sa-i ridice imunitatea deputatului Nicolae Banicioiu.…

- Votul va fi secret cu bile, ceea ce necesita prezenta fizica a deputatilor. Se INCHID MALL-URILE? Anunț de la Guvern: Este ultima masura Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis vineri sa voteze pentru ridicarea imunitatii lui Banicioiu. S-au inregistrat 19 voturi "pentru" si 2 voturi "impotriva".…

- Plenul Camerei Deputatilor dezbate si voteaza, marti, solicitarea Directiei Nationale Anticoruptie de ridicare a imunitatii deputatului Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii, in cazul caruia s-a cerut urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si luare de mita in…

- Deputații se vor reuni și vor decide marți daca deputatul Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii, iși pastreaza sau nu imunitatea. Decizia va fi luata in urma solicitarii facute de Directia Nationala Anticoruptie, care a cerut urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta…

- Solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, referitoare la formularea cererii de efectuare a urmaririi penale impotriva domnului deputat Nicolae Banicioiu, fost ministru al sanatatii si fost ministru al tineretului si sportului, pentru savarsirea…

- Comisia Juridica din Camera Deputaților a dat vineri raport favorbil pentru începerea urmaririi penale a lui Nicolae Banicioiu. Camera Deputaților se va reuni în plen saptamâna viitoare pentru a da votul final pe cererea procurorilor, care îl acuza ca în perioada în…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor, ce s-a reunit vineri in sedinta pentru a discuta aceasta problema, va da un raport care va fi supus marti dezbaterii plenului Camerei Deputatilor.Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Gabriela Scutea, a…

- Dupa un an, procurorii au retinut un suspect in dosarul padurarului din Maramures impuscat in timp ce incerca sa impiedice hotii de lemne, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție.”La data de 10 august 2020, procurorii [...] au dispus [...] punerea in miscare…