Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va avea maine, la Palatul Cotroceni, o intalnire pe tema educației, la care vor lua parte mai mulți membri ai guvernului. Potrivit Administrației Prezidențiale, la ședința programata la ora 15:00 vor participa premierul Ludovic Orban, alți noua membri ai cabinetului și șeful…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o sedinta miercuri la Cotroceni, de la ora 15.00, cu premierul Ludovic Orban si vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Educatiei Monica Anisie, ministrul de Interne Marcel Vela, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, seful DSU Raed Arafat si alti

- Președintele Klaus Iohannis are la aceasta ora o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei Covid-19 cu premierul Ludovic Orban și cu Raluca Turcan, Marcel Vela, Nelu Tataru și Raed Arafat.

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, dupa ședința de la Cotroceni, ca subiectul deschiderii gradinițelor și creșelor private nu a fost abordat in prezența sa. Mai mult, secretarul de stat in MAI acuza ca nici macar ministrul Educației nu a participat la discuții. Vezi declarația lui Iohannis in acest…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta marti cu premierul Ludovic Orban, cu secretarul de stat Raed Arafat si cu mai multi ministri noile masuri de relaxare de la 15 iunie. Raed Arafat considera ca nu se poate vorbi despre o relaxare totala, avand in vedere ca nu exista inca o scadere constanta a numarului…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de la ora 15.15, la Cotroceni, la finalul sedintei cu premierul Ludovic Orban, cu secretarul de stat Raed Arafat si cu ministrii de Interne, Educatiei, Sanatatii, Economiei, Apararii si Justitiei, pe tema gestionarii pandemiei de coronavirus.Sedinta…

- Declaratia pe proprie raspundere va fi in continuare necesara, la iesirea din localitate, dupa incheierea starii de urgenta, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis, informeaza AGERPRES . El a spus ca exceptie in acest caz fac zonele metropolitane. Seful statului a precizat ca deplasarea in…

- Iohannis: In Romania nu putem vorbi despre repornirea economiei, pentru ca la noi economia nu a fost oprita. Exista solutii pentru finantarea deficitului Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa intalnirea cu guvernatorul BNR, cu premierul si cu ministrul Finantelor, ca in Romania nu putem…