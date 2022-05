Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 mai 2022, intra in vigoare noile prevederi legale privind protecția animalelor, care stabilesc sancțiuni mai aspre pentru cei care comit orice act de cruzime sau violenta asupra acestora. La data de 16 mai 2022, in Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata Legea…

- Politistii lugojeni au anuntat ca in perioada urmatoare se vor face controale in marile si micile magazine, dar si in barurile din oras. Oamenii legii vor verifica daca cei care vand produse din alcool si tutun respecta noua legislatie care a intrat in vigoare in urma cu cateva zile. Mai nou, comerciantii…

- Deși existau legi care interziceau comercializarea de alcool sau țigari catre minori, pedepsele prevazute pentru incalcarea acestor norme nu ii speriau pe comercianți. Deoarece consumul acestor substanțe a devenit o Post-ul 10 000 de lei amenda pentru dambovițenii care vand alcool și țigari minorilor…

- Persoanele care vand țigari și aclool minorilor vor primi sancțiuni drastice din partea autoritaților. Pe langa amenzi, operatorii economici risca sa li se inchida activitatea.Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat marți, 22 martie, o lege care are ca scop constrangerea operatorilor economici…

- Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede sanctiuni mai mari pentru comerciantii care vand alcool si tutun minorilor. Potrivit noilor reglementari, acestia se pot alege cu activitatea suspendata. Președintele Klaus Iohannis a promulgat un proiect de lege care sancționeaza dur comercianții ce vor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, actul normativ pentru modificarea si completarea Legii nr. 349 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum si a Legii nr. 61 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala.Ce…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, cu unanimitate de voturi, in calitate de for decizional, un proiect de lege pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Proiectul merge spre promulgare la șeful statului. Potrivit legii, persoanele juridice care vand produse…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege initiat de catre deputatul PNL Florin Romansi care prevede amendarea cu 10.000 de lei si suspendarea activitatii pentru o perioada de 30 de zile de la prima abatere pentru operatorii economici care comercializeaza…