- Kremlinul a respins luni, 9 decembrie, afirmația Kievului potrivit careia un inalt responsabil rus a avansat ideea unui potential acord de pace pentru conflictul din Ucraina in fața oficialilor europeni, informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres . Reacția președinției ruse vine dupa ce Oleksii…

- Rusia are suficiente stocuri de rachete pentru inca trei-patru atacuri la scara larga asupra Ucrainei, dar apoi va fi lasata „complet fara rachete”, a declarat secretarul Consiliului Național pentru Securitate și Aparare, Oleksii Danilov, intr-un interviu pentru Ukrainska Pravda, publicat in decembrie.…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, conduce conferința de ajutor energetic pentru Ucraina de la Paris. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a spus aliaților Ucrainei reuniți la Paris marți (13 decembrie) ca are nevoie de cel puțin 800 de milioane de euro (840 de milioane de dolari) in ajutor…

- Ucraina promite ca vor urma si alte atacuri asupra unor tinte pe teritoriul rus, dupa cel efectuat saptamana trecuta cu drone asupra unor baze aeriene situate adanc in interiorul Rusiei, in timp ce experti militari rusi admit ca Ucraina dispune de capacitati pentru astfel de actiuni si cer consolidarea…

- Propunerea președintelui Franței, Emmanuel Macron, de a oferi Rusiei garanții de securitate pentru a obține incetarea razboiului din Ucraina, a starnit critici in mai multe țari europene. Pe timpul recentei sale vizite in SUA, președintele Franței a acordat un interviu in care s-a aratat foarte preocupat…

- Se dau lupte grele in jurul orașului Bahmut, din estul regiunii Donețk, potrivit informațiilor transmise de autoritațile ucrainene. De asemenea, civilii continua sa paraseasca orașul ucrainean Herson, recent eliberat, pe fondul bombardarii persistente a zonelor rezidențiale de catre forțele ruse staționate…

- Oleg Jdanov, fost militar sovietic și colonel in rezerva al armatei ucrainene, analizeaza, intr-un interviu pentru Libertatea, noile perspective militare deschise de ofensiva din regiunea Herson. „Ma aștept la o creștere a asistenței militare din partea Occidentului dupa incidentul cu rachetele din…

- Ucraina a cerut miercuri acces la locul din estu l Poloniei unde doua persoane au fost omorate marti seara de o racheta despre care oficiali polonezi si din cadrul NATO afirma ca a fost o racheta antiaeriana a armatei ucrainene, relateaza Reuters si AFP. Dupa ce initial suspiciunile s-au indreptat catre…