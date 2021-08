Luptatorii talibani au ocupat trei capitale de provincii afgane, intre care orasul strategic Kunduz din nord-estul Afganistanului, in conditiile in care si-au intensificat presiunile in nordul tarii, dupa cum au anuntat oficiali locali. Potrivit Reuters, in ultimele luni, insurgentii au preluat controlul asupra a zeci de districte si puncte de frontiera si exercita presiuni asupra mai multor capitale de provincii, intre care Herat in vest si Kandahar in sud, in timp ce trupele straine se retrag. Ofensiva a luat avant in ultimele zile, dupa ce Statele Unite au anuntat ca isi vor incheia misiunea…