Se dau LAPTOPURI gratuite pentru profesori și copiii cu bursă socială Camera Deputaților a adoptat miercuri, un proiect de lege de modificare a Legii educației naționale in vederea instituirii obligației Ministerului Educației și Cercetarii de a asigura elevilor care indeplinesc condiția pentru a primi bursa sociala, precum și cadrelor didactice, dispozitive de tip laptop sau tableta, conectate la internet, astfel incat procesul educațional sa se poata desfașura și online. Proiectul merge la Senat, in calitate de for... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

