Se dau înapoi banii plătiţi pentru pensie, de-a lungul vieţii. Cine primeşte sumele într-o tranşă Proiectul legislativ pregatit de Guvern vizeaza „restituirea contributiilor de asigurari sociale in cazul nevalorificarii platii acestora datorita neindeplinirii vocatiei la plata pensiei”. Pe scurt, exista mai multe situatii in care statul restituie banii platiti pentru pensie, de-a lungul vietii. Romanii care n-au atins stagiul minim de cotizare Persoanele care ating varsta de pensionare, dar nu […] The post Se dau inapoi banii platiti pentru pensie, de-a lungul vietii. Cine primeste sumele intr-o transa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de inteligența artificiala ION, devenit consilier onorific al premierului Nicolae Ciuca, a strans in prima saptamana de la lansare aproximativ jumatate de milion de mesaje si tag-uri in social media de la romani. Principalele subiecte de discuție au fost: educatia, imbunatatirea sistemului…

- Impozite mai mari și amenzi pentru proprietarii de locuințe. Proiectul de lege ii vizeaza pe romanii care nu au casele asigurate Persoanele fizice care nu incheie o asigurare obligatorie vor fi sanctionate si prin intermediul majorarii impozitului pe locuinta, suplimentar de aplicarea amenzii contraventionale.…

- Romanii care se apropie de varsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare, mai pot cumpara vechime și in acest an, potrivit OUG 163/2020. Odata cu creșterea salariului minim pe economie, crește și prețul pe care romanii trebuie sa il plateasca daca vor sa iși cumpere ani de vechime pentru…

- „Sumele alocate ca sprijin financiar pentru gazduirea cetațenilor ucraineni refugiați – decontate conform legislației in vigoare!” anunța Primaria Pitești. Pentru luna decembrie 2022, au fost inregistrate solicitari privind acordarea ajutorului material pentru 118 persoane refugiate, care locuiesc in…

- Social-democrații au transmis ca miniștrii PSD au luat toate masurile ca ajutoarele sa ajunga la timp la romanii vulnerabili. Aceștia au transmis ca ministrul Muncii Marius Budai a pregatit deja prima tranșa pentru pensionarii care au pnesii mai mici de 3000 de lei, și ca acești bani vor ajunge la oameni…

- Luna ianuarie va fi puțin mai bogata pentru romanii saraci. Și asta pentru ca, pe langa majorarile care intra in vigoare la inceput de an, statul imparte și alte ajutoare, precum vouchere pentru facturi sau alimente.Astfel, in prima luna din an, pensionarii cu venituri sub 3 mii de lei vor primi o prima…

- Persoanele implicate in organizarea și desfașurarea examenelor de absolvire in invațamantul general vor primi o remunerare majorata, incepand de anul viitor. Proiectul a fost aprobat, astazi, de Guvern.

- Anul 2023 aduce mai multe schimbari economice in Romania.In primul rand, pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2023 cu 12,5%. Salariul minim pe economie va ajunge la 3.000 lei brut, cu 200 lei neimpozabili. Facilitați fiscale vor fi și pentru cei care au salarii intre 3.000 lei și 5.000 lei.Pe…