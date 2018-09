Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de persoane au avut nevoie, in ultima ora, de asistența medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violențelor din Piața Victoriei, potrivit ISU București-Ilfov. Numarul total al intervențiilor echipajelor medicale a ajuns la 172, transmite Mediafax.Potrivit ISU București-Ilfov,…

- In premiera, medicii de familie din Republica Moldova vor putea profesa individual, dupa modelul european. Acestia vor putea sa-și deschida propriile cabinete medicale. Un proiect in acest sens a fost votat in sedinta de astazi a Guvernului.

- Credite fara dobanda! Aceasta este noua gaselnița a Guvernului PSD-ALDE prin care se incearca menținerea creșterii consumului pe termen lung. Prezentata drept o idee generoasa, aceea de a acorda romanilor credite pentru studii, Ordonanța de Urgența adoptata de Cabinetul Dancila pare a avea in spate…

- Persoanele cu varste cuprinse intre 26 și 55 de ani și fara venituri stabile ar putea contracta credite garantate de stat și fara dobanda, potrivit unui act normativ adoptat recent de Guvern. Vorbim de persoanele care urmeaza cursuri de reconversie și/sau specializare profesionala, iar pentru sumele…

- Guvernul aproba Programul guvernamental ”Investește in tine”. Tinerii pot lua credite de 40 de mii de lei cu dobanda zero, garantate 80% de stat. In sedința de Guvern de saptamana trecuta, in care acest proiect a fost parcurs in a doua lectura, premierul Viorica Dancila a precizat ca beneficiarii programului…

- Guvernul aproba astazi programul de credite garantate de stat cu dobânda zero, pentru persoane care se afla într-o forma de învatamânt sau urmeaza cursuri de reconversie profesionala.

- Premierul Viorica Dancila a precizat la inceputul sedintei ca pe ordinea de zi se afla ”Programul investeste in tine”.”Continuam sprijinul acordat tinerilor”, a spus ea, precizand ca beneficiarii acestui program sunt tinerii de 16-26 de ani care sunt cuprinsi in sistemul de invatamant sau…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, vineri, ca persoanele fizice care aleg sa-si achite obligatiile fiscale catre ANAF prin intermediul CEC Bank nu vor plati comision, dar trebuie, in prealabil, sa fie inscrise in Spatiul virtual privat (SPV). "Nu este vorba despre…