Vesti bune pentru studenții din anii terminali și romanii din diaspora care revin in țara. Ei pot primi pana la 100.000 de euro pentru a-și deschide propriile afaceri in domeniul IT și in tehnologie. In ambele cazuri, finanțarile acordate se maresc de peste doua ori comparativ cu cele existente pana acum. In total, exista fonduri de 500 de milioane de euro.

Un exemplu este Ciprian, care, la doar 23 de ani, are o afacere de software inființata prin programul "Startup Plus", in București. Anul precedent, tanarul a obținut 40.000 de euro, iar acum, impreuna cu alți colaboratori, lucreaza…