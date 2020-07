Ministerul Muncii vine cu noi precizari dupa ce Legea carantinarii a intrat in vigoare. Mai exact, se pare ca Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența prin care a instituit o noua masura de sprijin a angajaților și angajatorilor care sunt nevoiți sa intrerupa activitatea din cauza infectarii cu SARS-CoV-2 a unor salariați, transmite Ministerul Muncii. Astfel, in cazul in care Direcția de Sanatate Publica (DSP) dispune suspendarea activitații unei companii ca urmare a identificarii de persoane infectate cu SARS-CoV-2, toți angajații, cu excepția celor aflați in concediu medical, vor beneficia…