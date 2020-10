Stiri pe aceeasi tema

- ”In sedinta de Guvern din data de 8 octombrie 2020 a fost adoptata Hotararea pentru modificarea art.19 alin.(7) din HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. ​Prin prezentul act normativ se suplimenteaza valoarea totala maxima a ajutorului de…

- Guvernul majoreaza cu aproape 101,9 milioane lei, la 629,9 milioane lei, fonduri necesare platii ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura in perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2020, potrivit unei Hotarari aprobata in sedinta de miercuri a Executivului.…

- "Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca producatorii agricoli ale caror culturi infiintate in toamna anului 2019 au fost afectate de seceta pedologica manifestata in anul agricol 2019-2020 vor beneficia de despagubiri si ca declararea ca neconstitutionala a Legii privind instituirea…

- Deputatul PSD Violeta Raduț susține proiectul de lege prin care Ministerul Agriculturii suporta cheltuielile de energie pentru irigații in Politic / on 13/07/2020 at 12:17 / Un proiect de lege pentru completarea art. 66 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, ce prevede ca toate “cheltuielile…