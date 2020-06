Se dau bani europeni! Mii de români vor beneficia de 180 de lei. Cine sunt cei vizați Guvernul lucreaza la un proiect de Ordonanța de Urgența privind acordarea de „tichete electronice pentru masa calda”, in valoare nominala de 180 de lei pe luna. Banii urmeaza sa fie acordatți din fonduri europene, pentru mai multe categorii sociale. Este vorba despre persoanele care au venituri la nivelul pensiei minime sociale, in varsta de 75 de ani impliniți sau peste aceasta varsta, dar și persoane/ familii fara adapost (inclusiv persoanele/ familiile care au fost evacuate și familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale). Exista și o serie de reguli pentru tichetele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

