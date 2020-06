Se dau bani europeni la CNAS. Ce beneficii vor avea persoanele asigurate Totodata, CNAS considera ca introducerea noilor instrumente va duce la simplifacarea procedurilor pentru persoanele asigurate. Mai exact, asigurații nu vor mai fi nevoiți sa mearga la casele de asigurari pentru a-și lua actele necesare. „Introducerea acestor instrumente informatice este necesara pentru a simplifica procedurile de acordare a unor servicii in sistemul de sanatate, precum eliberarea certificatelor de concediu medical. De asemenea, asiguratii nu vor mai fi nevoiti sa mearga la casele de asigurari de sanatate cu recomandarea de ingrijiri medicale la domiciliu sau cu recomandarea de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

