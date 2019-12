"Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste fermierilor ca maine, 31 decembrie 2019, este ultima zi in care se pot depune Cererile de acord pentru finantare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2020. Cererile se depun la Centrele Judetene ale Agentiei, respectiv al Municipiului Bucuresti, pe raza carora sunt situate exploatatiile agricole pentru care se solicita ajutorul de stat sau unde au fost depuse Cererile unice de plata in cadrul Campaniei 2019. Acordul prealabil pentru finantare prin rambursare…