Se dau bani de la stat. Sute de români vor fi ajutați. Cine sunt cei vizați Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 519.800 de lei pentru sprijinirea a 184 de familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate in urma unor incendii, inundatii sau care au probleme grave de sanatate, informeaza news.ro. Astfel, 53.500 de lei au fost acordati pentru 11 familii si persoane singure din judetele Arges, Bacau, Iasi, Mures, Neamt, Olt si Timis, care au fost afectate de incendii, iar 105.000 de lei pentru alte 70 de familii si persoane singure din judetul Constanta, afectate de inundatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

