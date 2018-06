Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a prezentat marti seara un Ppoiect de ordonanta de urgenta a Guvernului, prin care urmeaza sa se majoreze subventiile acordate firmelor care angajeaza someri si persoane defavorizate.Vezi AICI prezentarea proiectului de OUG! "Strategia Ministerului…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.150 locuri de munca vacante, a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca informeaza ca, la sfirșitul lunii aprilie, in județul Suceava erau 11.705 șomeri, dintre care doar 3.000 indemnizați. La nivelul județului nostru, rata șomajului a ajuns la 5,05%, fiind cu 1,47% peste media naționala. Pe 30 aprilie, in Romania figurau…

- Rata somajului a scazut cu aproape 4%, in aprilie 2018, astfel ca si-a mentinut trendul descendent si a ajuns la 3,58% in luna aprilie, in scadere cu 0,23 puncte procentuale fata de luna anterioara, potrivit datelor publicate luni, 4 iunie, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța ca angajatorii din UE pun la dispoziție peste 1.200 de locuri de munca pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.212 locuri de munca vacante, dupa…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, a afirmat sambata ca la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) exista un proiect de lege care prevede ca orice suma de bani mai mare de 1.000 de lei trimisa in Romania va trebui justificata prin documente.…