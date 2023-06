Se dau bani de la stat românilor cu mai mulți copii Familiile cu multi copii ar putea primi un ajutor financiar de peste 4.000 de lei lunar, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere la Senat. Proiectul legislativ isi propune sa vina cu solutii pentru stimularea cresterii natalitatii in tara noastra, stoparea scaderii dramatice a numarului nou-nascutilor, sprijinirea copilului si a familiilor. Prin urmare, inițiatorii propunerii legislative solicita acordarea unei indemnizații lunare pentru persoanele care au in intreținere 3 sau mai mulți copii, pana la varsta de 18 ani, dupa cum urmeaza:a) echivalentul unui salariu minim net lunar pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Senat a fost inregistrat un proiect de lege prin are persoanele care au in ingrijire mai mult de 2 copii in varsta de pana la 18 ani ar putea beneficia de o indemnizatie lunara. Mai precis, vorbim despre echivalentul unui salariu minim net lunar pentru cele care au 3 copii, echivalentul unui salariu…

- CARAȘ-SEVERIN – Asta ofera, dupa cum spune deputatul Jaro Marșalic, un proiect de lege trecut prin Camera Deputaților, ca și camera decizionala, care inasprește pedepsele pentru actele de violența! Documentul prevede inasprirea pedepselor pentru infracțiunile comise cu violența și urmarește sa descurajeze…

- O informație eronata se propaga pe rețelele de socializare și nu numai, generand inclusiv petiții și scandal in Parlament. Romania ar putea avea o lege asemanatoare celor care in alte țari au dus la separarea unor copii de familie lor, susțin contestatarii. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, denunța…

- Potrivit Organizatiei Salvati Copiii , peste este un sfert dintre copiii Romaniei se confrunta cu deprivarea materiala si cu saracia severa. Aproape 30.000 de copii romani beneficiaza de serviciile centrelor de zi pentru prevenirea separarii copilului de familie: 20,3% dintre familiile cu copii traiesc…

- Scandal in Parlament la dezbaterile din comisii privind prevenirea separarii copilului de familie. Proiectul de lege a provocat discuții aprinse in sedinta de luni a Comisiilor pentru munca si pentru sanatate, liderul AUR George Simion spunand „Jos labele de pe copiii Romaniei”. Ministrul familiei,…

- Scenariile conspiraționiste vehiculate pe rețelele de socializare au creat o adevarat isterie in spațiul virtual, iar numarul cautarilor dupa denumirea proiectului de lege au explodat in ultimele zile. Printre temerile invocate de aceste scenarii sunt acelea ca s-ar urmari "extragerea" copiilor din…

- Proiectul de hotarare de guvern privind cuantumul ajutorului acordat refugiaților ucraineni a fost publicat de catre Ministerul Afacerilor Interne. Aceasta decizie a fost luata dupa adoptarea unei ordonanțe de urgența de catre Guvern, prin care ajutorul pentru cazare și hrana a fost inlocuit cu o suma…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, contrazice informațiile aparute in spațiul public potrivit carora, prin Legea Prevenirii Separarii copilului de familie, copiii ar fi luați de langa familiile lor.Aceasta sustine ca, prin Legea Prevenirii Separarii copilului de familie, statul roman nu ia copiii din…