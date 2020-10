Se dau bani de la stat. Plăţile au început la miezul nopţii Fermierii vor primi in acest an 98,7381 euro/hectar prin schema unica de plata pe suprafata, suma totala alocata fiind de 974,93 milioane de euro. Pentru plata redistributiva se va plati 5 euro/hectar pentru cei care detin intre 1 si 5 hectare, inclusiv, si 48,1053 euro/hectar pentru fermierii cu 5 si pana la 30 de hectare, inclusiv, iar suma alocata se ridica la 104,16 milioane de euro. Plata pentru inverzire a fost stabilita la 57,8245 euro/ha, cu fonduri totale alocate de 570,95 milioane de euro, iar pentru schema dedicata tinerilor fermieri - 36,6119 euro/ha - respectiv fonduri de 20,54… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

