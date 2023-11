Se dau bani de la stat pentru porcul de Crăciun. Românii care pot să primească 1.000 de lei Vești bune pentru romani in pragul sarbatorilor de iarna. Se dau bani de la stat pentru porcul de Craciun. Este vorb despre un voucher in valoare de 1.000 de lei. Voucherul ar urma sa fie emis de ANSVSA și are ca scop oferirea unui sprijin pe sectorul de creștere a suinelor din Romania. Practic, noua inițiativa legislativa ar putea sa soluționeze problema micilor crescatori care sunt nevoiți sa renunțe la creșterea porcului din cauza restricțiilor impuse pentru lichidarea focarelor de pesta porcina africana. Amintim ca inca de saptamana trecuta, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

