Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, vineri, un set de masuri printre care și acela conform caruia persoanele care au lucrat in regim de telemunca pot primi 2.500 de lei de la stat pentru achizitionarea de echipamente IT. Banii se vor acorda la cererea si prin intermediul angajatorului, noteaza Mediafax. In plus, Guvernul…

- Persoanele care au lucrat in regim de telemunca pot primi 2.500 de lei de la Guvern pentru achizitionarea de echipamente IT. Banii se vor acorda la cererea si prin intermediul angajatorului, noteaza Mediafax. Totodata, Guvernul ar putea sprijini salariul celor carora li s-a redus timpul de…

- Senatul a adoptat astazi o propunere legislativa inițiata de ALDE, Pro Romania și UDMR care prevede anularea amenzilor date pe durat starii de urgența. Totodata, propunerea adoptata prevede și returnarea banilor in cazul celor care le-au platit. Proiectul merge spre aprobare la Camera Deputaților, care…

- CCR a declarat neconstituționala legislația in baza careia s-au dat amenzile pentru incalcarea Ordonanțelor Militare in timpul starii de alerta. Romanii care au apucat sa plateasca amenzile au ramas cu banii dați. Ceilalți au avut posibilitatea sa atace in instanța amenda primita.Ministrul…

- Compania fintech Revolut, cu peste 1 milion de utilizatori în România, face publice date care arata modul în care comportamentul de consum al românilor s-a schimbat în timpul pandemiei de COVID-19. Datele reflecta obiceiul de consum al utilizatorilor din România perioada…

- La intrarea in țara pe la Vama Nadlac s-a format sambata o coada de mașini de aproximativ 14 km, anunța Antena 3. Timpul de așteptare este de 5 ore. Romanii vor sa se intoarca in țara dupa ridicarea starii de urgența. „De vreo ora nu inaintam nici macar un metru. Stam pe loc. Niciun centimetru nu…

- In urma deciziei luate de Curtea Constituționala a Romaniei, amenzile aplicate in perioada starii de urgența pot fi contestate incepand de vineri, 15 mai 2020, timp de 15 zile. Decizia CCR 152/2020, prin care Curtea a stabilit ca amenzile aplicate pentru nerespectarea ordonantelor militare sunt neconstitutionale,…

- Toti romanii ale caror acte personale au expirat in timpul perioadei de urgenta. vor putea sa le actualizeze pana la jumatatea lunii august. Avand in vedere ca starea de urgenta se va ridica la data de 14 mai, romanii au obligatia sa isi reinnoiasca documentele pana la data de 12 august a.c.Ordonanta…