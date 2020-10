Se dau amenzi pentru nepurtarea măștii în București? Răspunsul premierului Purtatul maștii de protecție in spațiile deschise din București este obligatoriu de marți, ora 00.00. Premierul Ludovic Orban spune ca in primele 48 de ore de la instituirea masurii s-a recomandat sa nu fie date amenzi. „In ceea ce priveste portul mastii, cel putin in primele 48 de ore de la aparitia acestei obligatii de a purta masca in toate spatiile deschise recomandarea formulata a fost de a nu amenda din prima, pentru ca este posibil ca anumiti cetateni sa nu fie informati. Nu toata lumea urmareste stirile sau se uita pe online. Sunt oameni care nu urmaresc stirile si poate nu au aflat si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

