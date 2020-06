Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane care faceau parte din echipa de organizare a mitingului presedintelui Donald Trump de la Tulsa, Oklahoma, au fost confirmate pozitiv pentru Covid-19, a anuntat echipa presedintelui, citata de CNN.Citește și: Final de epoca in PNL: au picat celebrii 'sforari ai Cooperativelor'…

- In Republica Moldova, pana la aceasta ora avem 6794 de persoane vindecate. Cei mai mulți pacienți care s-au recuperat dupa ce au luat boala Covid-19 se inregistreaza in Chișinau și Soroca.

- In timp ce autoritatile si expertii incearca in toate felurile sa nu le permita oamenilor sa lase garda jos, Alberto Zangrillo, directorul sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul "San Raffaele" si prorectorul Universitatii "Vita e Salute" din Milano, face o declaratie care, corecta din punct de…

- Autoritatile din 23 de tari de pe cinci continente au solicitat accesul la tehnologia de urmarire a contactelor oferita de Apple si Google, divizie a grupului Alphabet, au anuntat miercuri cele doua companii, care au inaugurat versiunea initiala a sistemului, transmite Reuters.

- Una dintre cele mai presante probleme legate de COVID-19 este cea a imunitații. Nu e clar daca toata lumea care se vindeca o dezvolta și daca da, cat dureaza aceasta imunitate. Deși aceste intrebari raman fara raspuns clar chiar acum, un nou studiu ofera niște vești destul de bune: aproape toata lumea…

- Rusia a depașit Marea Britanie și Italia și a ajuns pe locul trei in lume dupa numarul de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus. Acest lucru este evidențiat de calculele TASS in baza declarațiilor oficiale ale autoritaților din țarile in care au fost raportate cazuri de infecții. Conform ultimelor…

- Alți patru angajati de la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor din Municipiul Sibiu au fost confirmati pozitiv cu virusul Covid-19 si internati la Spitalul Judetean de Urgenta, a...

- Astazi au fost inregistrate 145 cazuri noi de infecție cu noul Coronavirus, dupa procesarea a 640 probe investigate. Dintre acestea 142 cazuri cu transmitere locala si 3 de import din Marea Britanie, se arata intr-un comunicat emis de Ministerul Sanatații.