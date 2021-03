Stiri pe aceeasi tema

- Vesti bune pentru legumicultori! Ministerul Agriculturii vrea sa acorde o subventie de 2.000 de euro celor care cultiva ardei, castraveti, rosii, varza alba si vinete in sere si solarii. Practic, programul Tomata a fost extins si la alte legume, iar cuant

- Crescatorii de vaci vor primi anul acesta 2 milioane de lei pentru bovine de lapte si 6 milioane de lei pentru bovine de carne, prin schema Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT), ce presupune banii de la bugetul national, reiese din informatiile prezentate marti de ministrul Agriculturii, Adrian…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a alocat 760 de milioane de euro pentru exploatatii agricole, suma ce va fii directionata catre ferme in perioada de tranzitie 2021- 2022, a declarat,joi intr-o conferinta de presa, ministrul Adrian Oros, care a mai spus ca acesta suma este una ambitioasa,…

- „Programul Tomata, la fel cum am spus in tot anul trecut, s-a derulat pe o perioada de 4 ani. Orice forma de schema de sprijin de stat functioneaza intre 3 si 4 ani. Se directioneaza anumite sume catre un sector aflat in dificultate, dupa care forma aceea de sprijin se muta intr-o alta zona. Din nefericire,…

- Romania cheltuie anual in jur de 64 de milioane de euro pentru a cumpara cartofi din import, desi ar putea sa-i produca in tara. „Astazi, dupa datele APIA, avem o suprafata reala cultivata cu cartofi este de 28.000 de hectare, iar productia interna de cartofi acopera dupa spusele celor de la Covasna…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale va fi luat cu asalt de catre fermieri in perioada urmatoare ca urmare a promisiunilor neonorate de catre ministrul Adrian Nechita Oros, dar mai ales a amanarilor repetate privind acordarea subvențiilor europene. Practic, fermierii il acuza pe ministrul Adrian…