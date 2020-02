Cele doua scheme se inscriu in cele 10 apeluri de proiecte de finanțare din fonduri europene, in cadrul Programului Operațional Capital Uman, aprobate joi de Guvern pentru a fi lansate in perioada februarie-martie. Valoarea celor 10 apeluri de proiecte insumeaza 250 milioane euro, potrivit Profit.ro.

Astfel, printr-un proiect-pilot care urmarește inființarea a cel puțin 200 de startup-uri, studenții din ani terminali, din domeniul tehnic, vor putea accesa grant-uri de pana la 100.000 euro pentru a dezvolta noi firme in IT, robotica sau automatizari industriale. In funcție de rezultatele…