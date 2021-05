Comisia Europeana intentioneaza ca, pana in 2030, sa inchida jumatate dintre cele 50 de cladiri de birouri ale sale din Bruxelles, executivul comunitar urmand sa permita lucrul de acasa si dupa incheierea pandemiei de Covid, potrivit portalului Politico. In pofida inchiderii a jumatate dintre cladirile sale, spatiul total de birouri ale Comisiei Europene se va reduce cu doar 25% – de la 780.000 metri patrati la 580.000 metri patrati – intrucat executivul comunitar va comasa mai multe directorate generale in cladiri mai spatioase. Comisarul european pentru buget si administratie a declarat ca forul…