- Un numar de 200.000 de persoane se vor putea programa, miercuri, 10 februarie, pentru imunizarea anti-COVID, a anunțat ieri Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. Potrivit acestuia, din 15 februarie se vor deschide 180 de noi cabinete de vaccinare și incep și programarile…

- Programarile pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca incep miercuri, cand pe platforma vor fi incarcate primele 200.000 de locuri. Dozele de vaccin AstraZeneca vor fi distribuite in 180 de noi cabinete de vaccinare.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca pana in prezent in Romania au ajuns peste 1,2 milioane de doze de vaccin, fiind administrate peste 891.000 de doze, iar in ultimele 24 de ore au fost imunizate peste 35.000 de persoane. Valeriu Gheorghita a declarat, marti,…

- Președintele Comitetului Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița, va susține obișnuita conferința de presa saptamanala la Palatul Victoria, la ora 14:30, live pe libertatea.ro. Primele teme de discuție care vor fi abordate la intalnirea cu presa…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița , a explicat faptul ca vaccinul este mai eficient daca rapelul este facut la opt saptamani. Din 10 februarie vor fi deschise 180 de cabinete de vaccinare, iar cei doritori vor fi vaccinați cu AstraZeneca. ”Am ales sa vaccinam la 8 saptamani; arata…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, a declarat ca primele doze din vaccinul anti-COVID al AstraZeneca vor ajunge in Romania dupa data de 9 februarie, transmite Digi24 . Valeriu Gheorghita a precizat ca Romania ar urma sa primeasca aproape 800.000 de doze de vaccin de…

- Coordonatorul campanie de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, joi seara, ca saptamana viitoare vor ajunge in tara alte 180.000 de doze de vaccin, care se adauga celor 130.000 care mai sunt in prezent in depozite, dupa ce au fost distribuite vaccinurile pentru urmatoarele trei zile. Gheorghita…

- Primele 10 mii de doze de vaccin anti-COVID-19 au intrat astazi in Romania, pe la Vama Nadlac. Sunt preluate acolo de șeful DSU, Raed Arafat și de șeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, care au plecat inca de aseara catre Arad. Vaccinurile vor fi depozitate imediat la Institutul medico-militar…