- Biroul Politic National al PNL discuta la acesta ora criteriile pentru selectia candidatilor la alegerile europarlamentare din 2019. Candidaturile se depun pana pe data de 1 septembrie 2018, iar activitatea din cadrul Parlamentului, experinta politica, personala si internationala se numarar printre…

- PNL stabileste in sedinta Biroului Executiv de luni care sunt criteriile, calendarul si procedura de alegere a candidatilor pentru alegerile europarlamentare. Potrivit unor surse politice candidatii trebuie sa vina cu un CV profesional, un CV politic dar si cu un proiect pentru Parlamentul European.

- "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre europarlamentare. Nu am avut discutii (privind alegerile europarlamentare - n.r.)", a spus Orban, la sediul PNL. El a afirmat ca intalnirea a fost intamplatoare, insa a precizat ca stabilise intrevederi cu…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a anuntat ca la urmatorul Consiliu National al PNL se vor stabili criteriile, procedura si calendarul de desemnare a candidatilor care vor intra din partea PNL in cursa pentru alegerile europarlamentare din 2019. "E o selectie destul de riguroasa.…

- NICIO SANSA… Liberalii vasluieni nu vor prinde pozitii eligibile la alegerile europarlamentare de anul viitor. Conform unor surse, Partidul National Liberal si-a creionat in linii mari lista pentru alegerile europarlamentare, primul pe lista urmand sa fie chiar presedintele Ludovic Orban. Alte nume…

- "In acest moment, la nivelul partidului nu exista nicio lista a candidatilor pentru alegerile europarlamentare, drept urmare nu putea fi „scos" nimeni de pe o lista care nu exista. Asa cum presedintele PNL a anuntat public, criteriile in baza carora vor fi selectati candidatii la alegerile europarlamentare…

- Intr-un contex in care bibliotecile publice iși asuma noi roluri in comunitate, activitațile de informare pentru publicul general sunt extrem de necesare. O nevoie reala a devenit și informarea pe teme europene, despre rolul instituțiilor europene, drepturile și obligațiile cetațenilor europeni sau…

- AGITATIE… Partidul National Liberal a votat, ieri, in sedinta Biroului Executiv, sustinerea plangerii formulate de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, cu 23 de voturi pentru, trei impotriva si doua abtineri. Votul a venit dupa ce in sedinta de marti a fost adusa in discutie plangerea…