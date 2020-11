Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Alexandru Rafila a lansat un apel, in direct la Digi 24, catre ministrul Sanatații, caruia ii cere sa inceapa organizarea logistica imediata a vaccinarii impotriva Covid-19, indiferent daca vaccinul va veni in decembrie, „așa cum s-a hazardat, Nelu Tataru”, sau in aprilie. Costurile sunt…

- Romania a ajuns sa depașeasca 5.000 de cazuri zilnice de coronavirus și aproape 100 de decese, dar autoritațile nu au de gand sa reimpuna starea de urgența. Totuși, ministrul Sanatații, Nelu Tataru , a explicat, vineri seara, ca decretarea starii de urgența, așa cum a mai fost in primavara, timp de…

- Romania a ajuns sa depașeasca 5.000 de cazuri zilnice de coronavirus și aproape 100 de decese, dar autoritațile nu au de gand sa reimpuna starea de urgența. Totuși, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat, vineri seara, ca decretarea starii de urgența, așa cum a mai fost in primavara, timp de…

- Conform deciziei CNSU, se instituie masura carantinei in cazul persoanelor care sosesc in Romania din mai multe state, incepand cu 15 octombrie. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, pe aceasta regasindu-se Belgia, Olanda, Spania, Franța,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a confirmat oficial, ieri seara, situația difcila prin care trece Romania in contextul pandemiei de COVID-19. Raed Arafat impreuna cu ministrul Sanatații, Nelu Tataru, au transmis noi masuri anti-COVID-19. Printre acestea se numara și carantinarea anumitor…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru spune ca Romania ia in calcul sa introduca testarea obligatorie a persoanelor care vin din strainatate. Conform ministrului Sanatații, aceastp propunere urmeaza sa fie facuta Comitetului Național pentru Situații de Urgența. „Avem in discuție la nivelul Institutului Național…

- Totuși, Nelu Tataru a precizat ca, daca vor fi respectate regulile si precautiile, de la jumatatea lunii octombrie Romania ar putea intra pe o panta descendenta a cazurilor de COVID-19. "Este o luna de incercare, este o luna grea si daca noi, toti, vom fi parteneri pentru a respecta regulile, atunci…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Ploiesti, ca la nivelul tarii exista "cateva" cazuri de reinfectare cu noul coronavirus, care in acest moment sunt studiate de specialisti. "Se discuta la nivelul grupurilor stiintifice reinfectari in contextul unor posibile tulpini noi…