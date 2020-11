Deputatul PNL Ovidiu-Ioan Sitterli a depus la Parlament o initiativa legislativa de modificare a legii de functionare a Curtii Constitutionale, in care propune ca judecatorii CCR sa fie numiti din randul puterii judecatoresti, candidatii trebuind sa aiba calitatea de judecator si avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Situație revoltatoare la Piatra Neamț! Rudele celor morți in incendiu trebuie sa scoata bani din buzunar Potrivit proiectului, membri ai Curtii Constitutionale pot fi numai judecatorii numiti in conditiile art.125 alin. 1 din Constitutie. De asemenea, judecatorul numit…