- Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Se introduce o noua prestatie si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, si reprezinta 25% din pensia sotului decedat.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca, potrivit noii legi a pensiilor aflata in dezbatere publica, pensia minima va fi diferentiata in functie de vechimea in munca si ca pensia de urmas va fi formata din pensia sotului supravietuitor si 25% din cea a sotului decedat. El a explicat ca in prezent…

- Noua lege a pensiilor prevede tot patru categorii de pensii: pentru limita de varsta, anticipata, de invaliditate si de urmas, dar acestea au suferit modificari de structura, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul social-democratilor. "Noua lege prevede tot patru categorii…

- Sotul supravietuitor care nu opteaza la pensie de urmas, poate beneficia, pe langa pensia proprie, de un ajutor lunar de 25% din pensia sotului decedat, daca durata casatoriei a fost mai mare de 10 ani, se arata in proiectul noii Legi a pensiilor, postate joi seara in dezbatere publica de Ministerul…

- "Pensia de urmas se mentine si, in plus de actualele prevederi, apare o noua prestatie, si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, care va primi 25% din pensia sotului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie", se arata intr-un comunicat al ministerului. Totodata, potrivit…

- Actuala pensie anticipata (nepenalizata) devine pensie pentru limita de varsta, conform expunerii de motive la noua Lege a pensiilor. Astfel, persoanele care au 8 ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv perioade asimilate, se pot pensiona pentru limita de varsta cu 5 ani inainte de indeplinirea…