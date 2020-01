SE DĂ A DOUA PENSIE! Toți PENSIONARII din ROMÂNIA așteptau VESTEA cea mare Vești bune pentru pensionarii din Romania! Urmeaza sa primeasca o a doua pensie. Proiectul de lege ce reglementeaza cadrul legal pentru infiintarea schemelor de pensii ocupationale si ale fondurilor de pensii ocupationale a fost adoptat, in unanimitate, de catre Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, conform Capital. Este vorba despre pensia ocupaționala. Acest proiect transpune in legislația naționala o importanta directiva europeana. Așadar, salariații din Romania ar putea primi o a doua pensie, pe langa cea de la stat. Proiectul, initiat de Guvern, transpune… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

