- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a comentat joi, la sediul partidului, tensiunile din interiorul coalitiei in urma declaratiilor recente venite din ambele partide, el aratand ca ”nu sunt intr-o situatie in care sa se suporte sau sa nu se suporte unii pe altii” si ca respectul trebuie sa fie reciproc.…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, intervine in scandalul dintre prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, și președintele PSD, Marcel Ciolacu. Ciuca spune ca astfel de discuții nu sunt normale intr-o coaliție.

- Framantari in coaliția de guvernare, dupa declarații acide intre premierul Marcel Ciolacu și prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Ciolacu il acuza pe Rareș Bogdan ca "dinamiteaza Coaliția" prin declarații iresponsabile despre PSD și despre deciziile Coaliției.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma, miercuri seara, ca nu se rupe coalitia, iar Guvernul nu cade, lansand un atac dur la adresa prim-vicepresedintelui PNL Rares Bogdan, pe care l-a numit iresponsabil si mitocan. „Nu se rupe coaliția și nu cade niciun guvern. Categoric, daca se rupe aceasta coaliție,…

- Coalitia de guvernare se va reuni, luni, pentru a discuta pe tema bugetului de stat de anul viitor, ca prioritate, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Despre ședința coaliției a vorbit și Rareș Bogdan. Liderul PNL spune ca partidul sau nu va accepta vreo creștere de taxe și impozite.

- Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Hunedoara, ca partidul ar fi ajuns la 60% in sondajele de valoare daca ar fi ramas in opoziție.„Cred ca daca nu intram (la guvernare), acum aveam 60%. La ce ne folosea sa avem 60%, daca aveam o tara cu fondurile…

- Unul dintre liderii Partidului Național Liberal, Robert Sighiartau, vicepreședinte al partidului și membru al Biroului Permanent Național, a lansat, in urma cu o zi, un atac verbal la adresa colegilor de la guvernare, adica social-democrații.

- Liberalii au intrat, luni dimineața, in ședința de urgența in timp ce in Coaliție mocnește un nou scandal pe tema masurilor fiscale. Membrii partidelor se plang ca, deși mai sunt cateva ore și incepe noua sesiune, inca nu știu cum va arata proiectul pe care Guvernul din care fac parte trebuie sa iși…