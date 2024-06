Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu lanseaza un atac fara precedent la adresa lui Nicolae Ciuca și a liberalilor. El susține ca PNL vrea sa schimbe regulile jocului și sa mute data alegerilor prezidențiale, dar el, in calitate de prim-ministru, nu va accepta așa ceva pentru ca a anunțat deja un calendar electoral…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, miercuri, la sediul central al partidului, ca liberalii vor ramane la guvernare „daca nu ne impinge nimeni pe scari”. „Daca nu ne impinge nimeni pe scari, cum se spune”, a zis Ciuca, despre prezența PNL de la guvernare, „noi am fost și suntem un partid echilibrat,…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, sambata, ca nu vor exista probleme in coaliția de guvernare din cauza alegerilor prezidențiale, indiferent cine va candida din partea PSD și PNL. „Eu și domnul Nicole Ciuca suntem doi oameni care ne respectam”. Intrebat despre alegerile prezidentiale, Ciolacu a explicat…

- Biroul Electoral Judetean Timis a admis contestatia depusa de PNL referitoare la decizia Biroului Electoral Timisoara prin care s-a dispus inlaturarea panourilor cu Nicolae Ciuca, alaturi de textul ”Un ostas in slujba tarii”. Decizia este definitiva. Biroul Electoral din Timișoara dispusese inlaturarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca romanii pot intra deja in Turcia doar cu buletinul, dupa ce masura convenita la intalnirea de saptamana trecuta cu presedintele Erdogan a intrat vigoare. ”Romanii pot intra deja in Turcia doar cu buletinul. Masura convenita la intalnirea de saptamana…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la deschiderea Expozitiei internationale Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024 ca Romania nu-si mai permite sa faca greselile din trecut, cand uzinele de armament au fost inchise, iar cele ramase in viata erau amenintate cu falimentul”. Premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca se introduce azi, prin Ordonanta, scutirea de la plata contributiei pentru indemnizatiile de concediu medical in cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacientilor cu afectiuni oncologice si a cazurilor de urgenta. ”Incepem prin…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca Romania nu poate suporta un sistem bugetar ca cel in care suntem acum și ca a inceput o reforma in acest domeniu. El a dat insa asigurari ca nu este vorba despre „dat oameni afara”. Conform statisticilor, in 2004 salariilor bugetarilor erau 15 miliarde…