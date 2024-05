Se cunosc specificațiile pentru Motorola Razr 50: Când se lansează Motorola va lansa in curand Razr 50, și ne așteptam ca acesta sa dispuna de un ecran exterior mai mare. Telefonul a fost certificat TENAA, confirmand majoritatea zvonurilor. Noul smartphone premium va moșteni panoul de 3,6 inci de la Razr 40 Ultra, care inconjoara cele doua camere și blițul LED. Lista a dezvaluit și specificațiile cheie, cum ar fi memoria, camerele și frecvența CPU-ului. Ne așteptam ca Razr 50 sa fie lansat cu un chipset mid-range, dar și cu o baterie destul de mare. Cel mai probabil, el va pastra designul general cu care ne-am obișnuit. Specificații confirmate de TENAA: Ecran:… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

