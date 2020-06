Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid s-a intors la antrenamente ca echipa la baza sa sportiva dupa o pauza de 81 de zile. Pauza a fost pricinuita de pandemia de coronavirus. Aceasta a determinat de altfel intreruperea campionatului de fotbal pe data de 12 martie, informeaza agentia EFE, citata de Agerpres . Antrenorul Zinedine…

- Eros Grezda (25 de ani), atacantul albanez al lui Osijek, l-a atacat dupa meci pe Antonio Colak (26), varful de la Rijeka. In parcarea din fața vestiarelor. Fotbalul a repornit cu un mare scandal la croați. Duminica, s-a disputat a doua semifinala a Cupei, Rijeka invingand-o cu FOTO Imagini de la protestele…

- Finala Cupei Croatiei la fotbal se va juca intre HNK Rijeka si Lokomotiva Zagreb, in fata de 1 august, in urma semifinalelor desfasurate sambata si duminica. In prima semifinala, Lokomotiva Zagreb a dispus de Slaven Belupo cu scorul de 3-1, in deplasare, la Koprivnica, prin golurile marcate de Enis…

- UEFA va organiza, in 23-24 mai, turneul virtual de fotbal eEURO 2020, la care vor lua parte 16 naționale repartizate in patru grupe de cate patru echipe. In urma tragerii la sorți de vineri, 1 mai, Romania a nimerit in grupa A, impreuna cu Spania, Bosnia-Herțegovina și Germania. Grupa B este alcatuita…

- Este cea de-a 132-a zi a lui 2020. Au ramas 234 de zile pana la sfarsitul anului. Soarele a rasarit la ora 5:53 si va apune la ora 20:45. – La data de 11 mai 330 d.Hr. se inaugura solemn orasul Constantinopol (astazi Istanbul), ridicat de imparatul Constantin, pe locul vechii colonii grecesti Byzantion…

- Federația Romana de Fotbal organizeaza, in perioada 27 aprilie – 6 mai, Cupa Romaniei la fotbal in format virtual, competiție numita „eCupa Romaniei”. Jocurile au loc pe platforma Play Station 4, in sistemul „cel mai bun din doua meciuri”, iar in caz de egalitate se disputa partida a treia – in care…

- Pana luni, 27 aprilie, in județul Mureș 34 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, din cele 407 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Sursa articolului: La Mureș MOR TINERI. Care este media de varsta a deceselor cauzate de COVID19 Credit autor: Diana…