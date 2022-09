In timp ce se pregateste reconfigurarea actualului drum spre Aeroportul International Iasi ca sa se faca loc viitorului terminal de pasageri, incepe sa prinda contur si cealalta cale de acces, spre localitatea Aroneanu. Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor a scos la licitatie realizarea documentatiei tehnice pentru „Modernizarea infrastructurii de transport rutier in vederea asigurarii accesului in zona Aeroportului International Iasi". Pachetul include elaborarea studiului topo, a studiului geotehnic, expertiza tehnica si documentatia de avizare a lucrarilor de interventie…