CONVOCATOR Consorțiul format din CITR FILIALA CLUJ SPRL, societate civila profesionala – practician in insolventa cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Dorobanți nr. 48, et. 3, județul Cluj, inmatriculata la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 0760/25.04.2014 si in Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0760/25.04.2014, e-mail [email protected] și PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 52, parter, ap. 1-2, inmatriculata la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0488, e-mail [email protected] , in calitate de administrator judiciar…